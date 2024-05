Conte-Napoli - rivelazione a sorpresa | De Laurentiis ha una paura

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le voci su Antonioe ilpersistono, ad oggi, però, nessuna chiusura è arrivata da parte del club partenopeo. Il casting per la panchina delprosegue. I nomi sono i soliti, ormai ben conosciuti, tra questi quello di Antonio, l’allenatore sognato da tutti i tifosi partenopei in questo momento. L’ex Juventus ed Inter, sta ormai da mesi trattando con Aurelio Dee secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbe man mano convinto ad accettare la proposta del patron. Nonostante ciò, ad oggi, nessuna firma è arrivata, anzi, secondo molti, la trattativasi sarebbe in parte raffreddata per motivi legati ad alcune valutazioni del numero uno della società partenopea., svelati i dubbi ...