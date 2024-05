Caressa | De Laurentiis deluso dai calciatori del Napoli Conte a Napoli la vedo difficile

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fabioa Sky Sport: «mi sembra. Ho incontrato Deche mi ha dato del cazzaro però è stato anche molto gentile. Non è che mi ha dato molto. A parte gli errori che ha commesso lui e gli allenatori. Ho intuito che si chiede: com’è possibile che questi ragazzi si siano sentiti appagati dopo appena una vittoria? È rimasto un po’. Quindi credo che un po’ di giocatori andranno via. Una cosa è non vincere, un’altra è sbracare». L'articolo ilsta.