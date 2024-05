F1 GP Miami - Vasseur | Il passo c’er - ripartiamo da zero il prossimo weekend

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le parole di Fredericai microfoni di Sky Sport dopo il Gran Premio di, che ha visto Charles Leclerc arrivare terzo e Carlos Sainz terzo: “Siamo in lotta con la McLaren dall’inizio della stagione. Congratulazioni a Lando e alla McLaren, è unimportante per lui, è unimportante. Noi abbiamo fatto una buona gara, ila. Con la Safety Car è andata così. I passiano edail. La partenza di Perez non è stato ideale per Sainz. Ha perso due posizioni per via di quell’avvio. Lui però aveva un grande, poi è stato sfortunato con la Safety Car. Messaggio ai tifosi per Imola? E’ una gara bella da diversi anni. Sono ...