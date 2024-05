Come aprire un’impresa | agevolazioni e incentivi per giovani e donne

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 – Con la finanza agevolata, imprese, liberi professionisti ed enti possono ottenere sostegni edi diversa natura: contributi a fondo perduto, finanziamenti a tassi agevolati, garanzie e crediti d’imposta. Si tratta di misure, previste dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie, pensate per sostenere gli investimenti, l’acquisizione di nuove competenze, per rafforzare la competitività e lo sviluppo, la ricerca, i processi di internazionalizzazione, digitalizzazione e transizione energetica. Aperte le candidature per StartUp Breeze 2024, iniziativa della Fondazione Tls per startup nel settore pharma e digital health. Supporto e networking per sviluppare le proprie idee imprenditoriali. Oggi, per chi svolge qualsiasi attività, la scelta delle strategie finanziarie opportune è fondamentale, perché influenza direttamente le ...

Tra le misure in arrivo nel Consiglio dei ministri di oggi, in vista del 1 maggio, ci sono maxi-sgravi del 120% per due anni a chi assume giovani , donne e alcune categorie di lavoratori svantaggiati.

I tanto attesi incentivi auto arriveranno entro fine maggio . Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso parlando al convegno inaugurale del Motor Valley Fest di Modena in risposta alle richieste di chiarimenti richiesti sui contributi per l'acquisto di auto a basse ...

Ecobonus auto, finalmente è arrivato: lo attivano a giorni, mettiti in lista o spazzolano via tutto nel giro di minuti - Le agevolazioni previste per comprare delle auto nel 2024 prevedono un fondo pari a 240 milioni di euro che serve alla promozione di auto che emettano CO2 i n un quantitativo tra 0 e venti g al km, e ...

Bonus ZES per le imprese del Mezzogiorno: quanto spetta e come funziona - Il Decreto coesione ha introdotto diverse misure per l'occupazione, tra cui il Bonus ZES, per l'assunzione in imprese del Mezzogiorno.

Approfitta ora dei nuovi incentivi: le 5 auto più convenienti sul mercato a partire da 9.000€, approfittane ora - Partiamo ad esempio dalla la Citroen C3, auto che ad aprile 2024 si compra con meno di tre euro al giorno con 5 mila euro di sconto. Altri esempi sono la Fiat Panda, con sconto di tremila euro.