Esplosioni al porto di Beirut 78 morti e 4 mila feriti. VIDEO (Di mercoledì 5 agosto 2020) Inferno a Beirut. Sale il bilancio delle vittime in Libano dopo le terribili Esplosioni di ieri, nella zona del porto della capitale libanese, Esplosioni che hanno dilaniato la città: sarebbero almeno 78 i morti, secondo quanto riportato dall'emittente Al Jazeera, e oltre 4000 i feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. Il ministro della salute libanese Hamad Hasan consiglia a chiunque possa di andare via dalla città. Hasan - citato dai media locali - afferma infatti che materiali pericolosi sprigionatisi nell'aria dopo le deflagrazioni potrebbero avere effetti a lungo termine mortali. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

