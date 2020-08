A Beirut centinaia di dispersi. La ricerca delle famiglie sui social: "Aiutateci a ritrovarli" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Sono centinaia le persone ritenute disperse in seguito alla violenta esplosione avvenuta ieri nella zona del porto di Beirut: lo riporta la Bbc. Così le famiglie cercano i loro cari lanciando un appello tramite la pagina Instagram “Locate Victims Beirut”, che in poche ore ha superato i 70mila follower postando foto di persone ritenute disperse.“Aiutateci a ritrovarli” è il messaggio delle famiglie che lasciano un numero di telefono da contattare nel caso si abbiano notizie utili a rintracciare i propri cari, contando sul supporto e sul potere di diffusione fornito dai social. Intanto, come ha reso noto in mattinata la Croce Rossa libanese, finora il bilancio dell’esplosione è di oltre ... Leggi su huffingtonpost

rtl1025 : ?? Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a #Beirut sono rimaste ferite 'cen… - repubblica : ?? Esplosione a #Beirut: anche due soldati italiani tra le centinaia di feriti, altri ricoverati in stato di shock - Agenzia_Ansa : Nelle forti esplosioni avvenute a #Beirut ci sarebbero almeno 10 morti. Centinaia le persone ferite #ANSA - angelobonomini : RT @ChiaraCruciati: #Libano senza pace. A #Beirut si stima che 200-250mila persone sono rimaste senza casa, danni per 5 miliardi di dollari… - AleLepri : @EleLe08 centinaia di persone nel sud sciita di Beirut. Zena El Khalil, una giovane artista libanese, vuole raccont… -