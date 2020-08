Spagna, dj sputa il drink sulla folla, poi tutti si passano la bottiglia: il video è virale (Di martedì 4 agosto 2020) Spagna, dj sputa il drink sulla folla, poi tutti si passano la bottiglia. Accade al Kokun Ocean Club, Torremolinos, in Costa del Sol. Il dj, nonostante il Coronavirus, sputa la bevanda alcolica prima di offrirla a tutti dalla bottiglia. Dopo che il video è diventato virale sono arrivate le scuse: “Mi vergogno molto e sono dispiaciuto per quello che ho fatto. Ho la totale responsabilità di quanto è accaduto”. Un dj che beve un liquore direttamente dalla bottiglia, poi sputa una grande quantità di bevanda sulla folla di giovani nel locale che ballano uno accanto ... Leggi su limemagazine.eu

peterkama : Indossate la mascherina e lavatevi le mani poi si può bere falla stessa bottiglia - _alxbw_ : #Spagna, dj sputa il drink sulla folla, poi tutti si passano la bottiglia: il video è virale #covidiots… - occhio_notizie : Le immagini hanno fatto il giro dei social -

Un dj che beve un liquore direttamente dalla bottiglia, poi sputa una grande quantità di bevanda sulla folla di giovani nel locale che ballano uno accanto all’altro sotto la consolle e, per finire, la ...La festa non si ferma, covid o no. E non è tutto: non bastasse l’assembramento tra persone che ballano, il dj sputa una massiccia dose di Jägermeister sui ragazzi che si trovano sotto la consolle.