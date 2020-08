Gangs of London: analizziamo il finale di stagione in live su Twitch (Di martedì 4 agosto 2020) Conclusa la messa in onda di Gangs of London su SKY e NOW TV, terminano oggi anche le nostre analisi con il finale di stagione, nel nuovo appuntamento di So Serial, oggi alle 12:00 in live su Twitch. Il finale di stagione di Gangs of London è andato in onda ieri sera su Sky e noi di Movieplayer.it siamo pronti ad analizzarlo in live oggi su Twitch, alle ore 12:00, nella nuova puntata di So Serial, in compagnia di Valentina Ariete. Un po' c'era da aspettarsi che in fondo i due episodi conclusivi della prima stagione di Gangs of London, l'8 e il 9, avrebbero in parte disatteso le aspettative, ma chiamatela, se volete, ... Leggi su movieplayer

valeryamorini : RT @IFILMSonline: Spettacolare e violentissima, è una delle serie più grandiose degli ultimi anni: la nostra recensione no spoiler di #Gang… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Gangs of London: analizziamo il finale di stagione in live su Twitch - leganerd : BingeStream: Gangs of London, finale di stagione ? - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Gangs of London, la recensione dell'ottavo episodio della serie tv - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Gangs of London, la recensione del finale di stagione -