Coronavirus, due soli casi in Campania (su 928 tamponi) e nessun decesso (Di martedì 4 agosto 2020) Su 928 tamponi in Campania si registrano 2 nuovi casi di positività al Covid-19. Il dato è riportato nel bollettino dell’unità di crisi della Regione, aggiornato alle 23:59 di ieri. Non si registrano decessi: il numero di morti resta pari a 436. Sale di 7 unità il numero dei guariti che raggiunge quota 4.194. Il totale dei contagi in regione è 5.022, quello dei tamponi effettuati 338.946. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia - GiovanniToti : San Giorgio e San Marco sulle nostre mascherine, simboli di due città, Genova e Venezia, grandi nel passato e forti… - Torrechannelit : Coronavirus – Due positivi su 928 tamponi in Campania. Sette i guariti - LemmeVincenzo : RT @fattoquotidiano: Migranti, ripartono i rimpatri verso la Tunisia: due voli a settimana dal 10 agosto, come prima del coronavirus https:… -