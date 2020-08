Coronavirus, bollettino del 4 agosto: 10 nuovi positivi in Sicilia e una vittima. In Italia 190 casi (Di martedì 4 agosto 2020) Dieci nuovi casi positivi al Coronavirus in Sicilia. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Scende invece a 37 il numero dei ricoverati in ospedale, con 3 quelli in terapia intensiva.... Leggi su feedpress.me

