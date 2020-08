Ascolti TV | Lunedì 3 Agosto 2020. Montalbano arriva al 23.7%, Battiti 8.7%. Inaugurazione del nuovo Ponte di Genova 23.6% (Di martedì 4 agosto 2020) Inaugurazione del nuovo Ponte di Genova Nella serata di ieri, lunedì 3 Agosto 2020, su Rai1 Il Giovane Montalbano in replica ha conquistato 4.268.000 spettatori pari al 23.7% di share. Su Canale 5 Il Pesce Innamorato ha raccolto davanti al video 1.866.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai2 Hawaii Five ha interessato 1.047.000 spettatori pari al 5.1% di share. NCIS New Orleans ha raccolto 829.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia 1 – dalle 21.16 alle 23.53 – la seconda puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1.548.000 spettatori (8.7%). Su Rai3 la serie Bodyguard ha raccolto davanti al video 826.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Su Rete4 Cobra totalizza un a.m. di 686.000 spettatori con il 3.6% di share. Su ... Leggi su davidemaggio

