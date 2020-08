Loredana Lecciso e Al Bano di nuovo innamorati, Yari Carrisi furioso: l’indiscrezione (Di lunedì 3 agosto 2020) Yari e Romina Power contrari alla reunion tra Al Bano e la Lecciso Nel numero del magazine DiPiù, al momento in edicola è contenuto è stato un articolo dedicato a Romina Power. La cantante statunitense che al momento si trova in Croazia, qualche settimana fa è stata colpita da un gravissimo lutto. Purtroppo è venuta a mancare prematuramente la sorella Taryn. Dopo mesi a Cellino San Marco, l’ex di Al Bano è andata a trovare sua figlia Cristel e i nipotini a Zagabria. Ma stando a quanto riportato dalla nota rivista, la donna sarebbe andata via dall’Italia per un’altra ragione che coinvolgerebbe il Maestro Carrisi. Sembra proprio che la reunion tra Loredana Lecciso e il cantante salentino non sia stato digerito ... Leggi su kontrokultura

