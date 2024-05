Dal primo lavoro a 15 anni fino alla torta per Jessica Rabbit | ecco chi è Fabrizio Galla - eletto Pasticcere dell' anno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Per il suo secondo seminario pubblico l’Apei, l’Associazione degli Ambasciatori pasticceri’eccellenza italiana, presieduta da Iginio Massari, ha scelto il Museo Egizio di Torino, il più ricco e antico del mondo (compie quest’200) per l’evento “Aromi’Antico Egitto”, con le creazioni di grandi pasticceri realizzate con ingredienti selezionati dall’egittologa Divina Centore. Frutta e miele certo, ma anche verdure inattese, dcipolla al porro, il sedano. Un bel mix fra i sapori millenari e creatività contemporanea. Gran successo’evento a Torino che si è concluso a Villa Sassi con la proclamazione del. Un riconoscimento – ha sottolineato ...

Per il suo secondo seminario pubblico l’Apei, l’Associazione degli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, presieduta da Iginio Massari, ha scelto il Museo Egizio di Torino, il più ricco e antico del mondo (compie quest’anno 200 anni ) per ...

Dal primo lavoro a 15 anni fino alla torta per Jessica Rabbit: ecco chi è il talentuoso Fabrizio Galla, eletto Pasticcere dell'anno - Dal primo lavoro a 15 anni fino alla torta per Jessica Rabbit: ecco chi è il talentuoso Fabrizio Galla, eletto Pasticcere dell'anno - A Torino i maestri pasticceri dell’associazione Apei, presieduta da Iginio Massari, hanno eletto il nuovo Pasticcere dell’anno. Ecco chi è ...

