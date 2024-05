Brianza - sette patteggiamenti ma anche sei assoluzioni nel processo per gli appalti corrotti

(Di lunedì 6 maggio 2024) Giussano (Monza), 6 Maggio 2024 -fino alla pena di 4 anni, ma nelcon il rito abbreviato seie una sola condanna, quella a 3 anni di reclusione per Angela Galbiati, architetta residente a Biassono e a capo dell'ufficio lavori pubblici del comune di Pessano con Bornago. Tutte le pene È la sentenza decisa dalla gup del tribunale di Monza Francesca Bitti per l'inchiesta sui presunti lavori pubblici inottenuti grazie a pubblici ufficialicon mazzette, regali e buoni benzina che vedeva al centro l'imprenditore di Giussano Francesco Tallarita. Quest'ultimo ha concordato la pena più alta di 4 anni con la procura di Monza per corruzione, turbativa d'asta e reati fiscali insieme a ...

