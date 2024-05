Travolto da suv mentre aiuta figlio rimasto senza benzina - morto 60enne nel barese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Bari, 6 mag. - (Adnkronos) - Un uomo di 60 anni ènella notte sulla strada tra Conversano e Cozze, in provincia di Bari, investito da una automobile, un suv, che poi ha proseguito la marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la vittima, Pino Babbo, stava versandonel serbatoio della vettura del, che era rimastacarburante, sul lato della strada quando è stato. Il pirata della strada si è costituito alla Stazione dei carabinieri di Conversano. Si tratta di M.V., un 51enne incensurato, residente a Conversano che, alla predel proprio avvocato, ha confermato ai militari dell'Arma come, al momento dell'incidente, si trovasse alla guida del veicolo. L'uomo, che non ha aggiunto ulteriori dettagli, sarà deferito ...