Ginnastica artistica - l’Italia è la squadra più forte d’Europa Quali prospettive alle Olimpiadi? Punteggio da podio

(Di lunedì 6 maggio 2024)si è laureata Campionessa, vincendo la gara a squadre difemminile per la terza volta nella storia. Dopo i sigilli del 2006 e del 2022, la nostra Nazionale è tornata sul gradino più alto deldominando la finale del team event andata in scena alla Fiera di Rimini. Le Fate si sono imposte con ildi 164.162, nonostante l’assenza dell’infortunata Asia D’Amato che potrebbe essere costata un punto abbondante (stimiamo in cinque decimi la mancanza del suo doppio avvitamento e in sette-otto decimi l’assenza della sua prova al corpo libero) e un po’ di stanchezza fisica dovutaintense finali di specialità del giorno precedente e al turno preliminare di giovedì. Si tratta di un riscontro di grande rilievo, perché agli ...