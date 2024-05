Cameron Grimes annunciato per il primo show post WWE

(Di lunedì 6 maggio 2024) Come sappiamo,è stato uno dei talenti colpito dalla recente ondata di licenziamenti messa in atto dalla WWE. Dopo un buon stint in quel di NXT,era arrivato nel main roster, cambiando radicalmente il proprio look, senza di fatto mai trovare spazio. Ora è stato annunciata la sua prima apparizione ad un evento di wrestlingWWE. Prima apparizioneWWE Tramite unsui social, la Elevation Pro Wrestling hala presenza di(che ora ha ripreso il suo vecchio nome di Trevor Lee) all’evento “Homecoming” in programma il prossimo 27 luglio nel North Carolina. Nell’occasione affronterà Andrew Everett. Qui sotto il...

