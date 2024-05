Vidigulfo, litiga con la madre e poi accoltella un vicino di casa: 48enne arrestato per tentato omicidio - vidigulfo, litiga con la madre e poi accoltella un vicino di casa: 48enne arrestato per tentato omicidio - La vittima se l'è cavata con una prognosi di 10 giorni per la lama corta del coltello da formaggio, gettato a terra recuperato dai carabinieri ...

Accumula 142 multe ai varchi della Ztl, condannato a pagare tutti i 32mila euro - Accumula 142 multe ai varchi della Ztl, condannato a pagare tutti i 32mila euro - L’automobilista ha un pass invalidi ma la targa non è stata riconosciuta dalle telecamere. Il legale: «Facciamo appello» ...

Turisti italiani bloccati sull’isola di Socotra in Yemen. Il volo di ritorno cancellato per la guerra civile - Turisti italiani bloccati sull’isola di Socotra in Yemen. Il volo di ritorno cancellato per la guerra civile - Dalle informazioni raccolte, il collegamento dovrebbe essere ripristinato il 5 maggio p.v. Sul sito Viaggiare Sicuri è presente da anni l’indicazione che la meta è assolutamente sconsigliata. A ...