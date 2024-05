Francia | Xi accolto calorosamente al suo arrivo a Parigi per visita di Stato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pechino, 06 mag – (Xinhua) – Quando il presidente cinese Xi Jinping e’ atterrato aieri per unadiin, il primo ministro francese Gabriel Attal lo ha salutato all’aeroporto con “Nihao”, “ciao” in cinese. Anche molti abitanti locali e cinesi d’oltremare insi sono riuniti qui per dargli il benvenuto. Agenzia Xinhua