Maltempo e inondazioni in Brasile | 78 morti Arriva lo stato di calamità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Sud delè devada tre giorni da fenomeni atmosferici molto violenti. Descritto come una “zona di guerra”, Porto Alegre è sommersa dall’acqua. Sono almeno 78 ie almeno 105 i dispersi. Confermato ed esteso lodi, con intere citta allagate e migliaia di persone isolate. Piogge torrenziali continuano ad abbattersi su Rio Grande do Sul.Leggi anche: Meteo, temporali e grandine: torna ilI video diffusi in rete mostrano situazioni sconcertati. Case i cui tetti sono a malapena visibili, scoperchiati, e persone che hanno perso tutto in pochi minuti. Il centro di Porto Alegre, la modernissima capitale della regione che ospita 1,4 milioni di persone, è completamente allagato. Confermato ed esteso lodi ...