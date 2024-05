Prima edizione del Rome Summit | i giovani manager incontrano la Chiesa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - Il 15 maggio, a Palazzo Boro, sede dell'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, si terrà ladi, un forum economico promosso daidell'Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti). L'incontro, al quale hanno aderito i presidenti delle organizzazionili delle otto maggiori associazioni di categoria italiane, sarà l'occasione per esprimere una visione dell'impresa valida per gli anni a venire e una serie di proposte concrete per inverarla. "Siamo in campo con le nostre proposte per un'economia più giusta. L'obiettivo delè favorire il dialogo fra imprese,e istituzioni", sottolinea Benedetto Delle Site, presidente del Movimento ...