Pensioni - Durigon | Opzione Donna insostenibil - governo studia incentivi per restare al lavoro

? “Uniti nella diversità: il lavoro come strumento di inclusione”. Questo il titolo dell’Aperithink organizzato da Formiche , in collaborazione con Superjob e con il contributo non condizionato di Neopharmed di Neopharmed Gentili e Michael Page, ...

Pensioni. Ecco perchè ‘Quota 41’ è una grossa fregatura - Pensioni. Ecco perchè ‘Quota 41’ è una grossa fregatura - Di ‘Quota 41’, il cavallo di battaglia della Lega, se n’era già parlato ad inizio anno con l’obiettivo di introdurla entro la fine della legislatura nel 2027, ma la cosa non aveva avuto più un seguito ...

A&F Live Le pensioni e il futuro degli italiani. Fava: “Un’App dell’Inps per accedere ai dati pensionistici dei cittadini” - A&F Live Le pensioni e il futuro degli italiani. Fava: “Un’App dell’Inps per accedere ai dati pensionistici dei cittadini” - L’evento A&F Live a Milano con il presidente dell’Inps, Gabriele Fava, e il sottosegretario durigon (diretta video) ...

Veneto, è boom di richieste per le scuole aperte d'estate: sport, scienza e «lezioni d’impresa» - Veneto, è boom di richieste per le scuole aperte d'estate: sport, scienza e «lezioni d’impresa» - Il piano del governo per aiutare i genitori che lavorano, stanziati 400 milioni. I presidi si attivano in tutta la regione ...