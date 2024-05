Arnautovic goffo e fuori forma Sassuolo un altro incubo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 6 maggio 2024) Markonon riesce proprio a sbloccarsi definitivamente con la maglia dell’Inter. I gol sono un ricordo troppo distante, con ill’austriaco ha fatto malissimo. MALE – Markonon ne riesce a fare una giusta. In campo per 30 minuti contro ilil giocatore dell’Inter ha fatto male, malissimo a dire il vero. Si è fatto pescare due volte ingioco, questo nonostante la difesa molto bassa degli avversari che dovevano mantenere il vantaggio maturato nel primo tempo. Ha perso tre volte il pallone, facendo solamente tre passaggi e non entrando nel pieno della manovra nerazzurra. Zero tiri in porta, zero tiri. Il segnale più grave la marcatura riuscita di un giocatore come Marash Kumbulla su di lui.e la stagione con ...