Xi Jinping - incontro con Macron per lanciare l' assalto all' economia europea

(Di lunedì 6 maggio 2024) Diplomazia e affari. Sono questi i due motivi che hanno spinto Xidopo cinque anni a mettere di nuovo piede in Europa. In uno scenario internazionale scosso da due guerre, fortissime tensioni geopolitiche e difficili rapporti economici tra Oriente e Occidente, nulla è stato lasciato al caso. A partire dalla scelta dei tre Paesi in cui il presidente cinese ha deciso di fare tappa: Francia, Serbia e Ungheria. Tutte e tre le nazioni, spiega il New York Times, che per un motivo o per un altro «guardano con sospetto all'ordinamento mondiale Usa del dopoguerra». Clicca qui, iscriviti gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi il commento integrale di Sandro Iacometti

