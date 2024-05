Miti e leggende degli alberi toscani | sono 77 quelli monumentali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 6 maggio 2024) Firenze, 6 maggio 2024 -boschi e foreste da favola, pieni die suggestionidella Toscana che con i suoi 77ci raccontano la storia di intere comunità, il loro rapporto con l’ambiente e con la natura.maestosi, centenari, attorno ai quali si è sviluppata una straordinaria biodiversità e che rappresentano un volano turistico per borghi e comunità rurali. Dei 77individuati, 17, uno su quattro (22,1%), si trovano nei piccoli comuni con meno di 5mila abitanti mentre 9 in aree protette. Si tratta di faggi, platani, aceri, frassini, olmi, lecci, cipressi, pini e querce come quella delle Checche nel piccolo comune di Pienza in provincia di Siena, primo albero d’Italia a diventare monumento ...