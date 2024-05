Udinese-Napoli - i friulani in cerca di vittoria per centrare la salvezza

Carratelli: "Si va a Udine a piangere sullo scudetto versato" - Carratelli: "Si va a Udine a piangere sullo scudetto versato" - Hanno voglia di vincere i friulani, quella voglia che è mancata al Napoli in più di una occasione favorevole per agganciarsi a un treno europeo.

Sosa: "Spero nel pareggio: tifo Napoli, ma devo tanto all'Udinese. I miei figli..." - Pampa Sosa, doppio ex di Udinese e Napoli, si augura che la squadra di Fabio Cannavaro pareggi contro gli uomini di Ciccio Calzona.

IL PARERE - Fedele: "Anche senza Zielinski, Kvaratskhelia e Raspadori il Napoli è più forte dell'Udinese" - Per me lo è più per l'Udinese che per il Napoli, perché i friulani si devono salvare e nelle ultime tre partite hanno tre scontri diretti con Lecce, Empoli e Frosinone. Il Napoli rischia di più ...