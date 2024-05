Furti in fascia costiera - più controlli e nuove assunzioni in Polizia Municipale | le decisioni in Prefettura dopo Comitato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Si è concluso da poco ilsull’ordine e la sicurezza in, fortemente voluto dal prefetto di Napoli Michele Di Bari, per affrontare la crescente problematica deinelle abitazioni lungo ladi Giugliano. Maggiore sicurezza è quello che avevano chiesto, ieri mattina, i residenti di Lago Patria e Varcaturo, in occasione L'articolo Teleclubitalia.

Furto nella notte ad Altavilla Silentina: colpo in una tabaccheria di Borgo Carillia - Furto nella notte ad Altavilla Silentina: colpo in una tabaccheria di Borgo Carillia - Il colpo messo a segno in soli 4 minuti. I ladri hanno portato via Gratta e Vinci e sigarette dopo aver forzato una saracinesca ...

Furti nelle case sulla fascia costiera di Giugliano, i cittadini chiedono più sicurezza: il Prefetto di Napoli accoglie la richiesta - furti nelle case sulla fascia costiera di Giugliano, i cittadini chiedono più sicurezza: il Prefetto di Napoli accoglie la richiesta - "Queste persone reclamano il diritto fondamentale alla sicurezza, per loro e per le loro famiglie. Le politiche per la sicurezza non fanno capo alla Regione Campania, ma al ministero dell'Interno che, ...

Esplosione al porto, grave un operaio. - Esplosione al porto, grave un operaio. - Un doppio appuntamento di gusto a Palazzo Ferretti (via G. Ferretti, 6 - Ancona), nei venerdì 10 e 24 maggio alle ore 17.00, per due degustazioni museali fra le radici antiche del patrimonio ...