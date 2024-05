Milan - SFUMA Lopetegui | accordo raggiunto con una squadra di Premier League

(Di lunedì 6 maggio 2024) Le ultime sul futuro di Julen, allenatore spagnolo nel mirino del. Tutti i dettagli in meritodefinitivamente la pista Julenper il. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, l’allenatore spagnolo avrebbeuncon il West Ham per la prossima stagione.sostituirà così Moyes, con l’ufficialità che dovrebbe

Julien Lopetegui , dopo il caos dei tifosi del Milan , ha deciso di accettare la proposta del West Ham in Premier League Julien Lopetegui , dopo il caos dei tifosi del Milan , ha deciso di accettare la proposta del West Ham in Premier League. Si tratta ...

PANCHINE, Niente Milan per Lopetegui, guiderà il W. Ham - PANCHINE, Niente milan per lopetegui, guiderà il W. Ham - (ANSA) - ROMA, 06 MAG - Julen lopetegui è pronto a tornare in panchina e non sarà quella del milan. Il tecnico spagnolo resterà in Premier League dopo l'esperienza finita ...

PANCHINE, Niente Milan per Lopetegui, guiderà il West Ham - PANCHINE, Niente milan per lopetegui, guiderà il West Ham - (ANSA) - ROMA, 06 MAG - Julen lopetegui è pronto a tornare in panchina e non sarà quella del milan. Il tecnico spagnolo resterà in Premier League dopo l'esperienza finita male con il Wolverhampton e ...

west ham, fatta per lopetegui: sarà il nuovo allenatore - west ham, fatta per lopetegui: sarà il nuovo allenatore - Aveva sfiorato il milan, allenerà in Premier League: è stato trovato l'accordo tra Julian lopetegui e il West Ham, manca solo l'ufficialità ...