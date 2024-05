Supermercato RG Forte dei Marmi | spesa h24 da Raffaelli

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di lunedì 6 maggio 2024)RGdei: un vero punto di riferimento nella Perla della Versilia. Una terra assai apprezzata non soltanto per le sue incantevoli spiagge, bensì per il suo vivace e ‘adrenalinico’ stile di vita. RG è un emporio che ha saputo conquistare il palato e il cuore di tante persone. Un tripudio di sapore e autenticità che il giovane Gianfrancesco, 3^ generazione della storica famiglia, ha saputo portare a rinnovati livelli di eccellenza.dei, d’altronde, fa sognare. “Io credo nella magia di ciò che costruiamo ogni giorno qui alRG”, ci fa sapere Gianfrancesco. “Non è solamente questione di vendere prodotti di qualità ma di trasmettere una experience. Un viaggio vero ...