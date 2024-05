Perché nel Pd c’è chi critica Elly Schlein per la firma al referendum della Cgil sul Jobs Act

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'annuncio didi voler sottoscrivere ilcontro ilAct spacca il Pd: diversi esponenti del partito stannondo la segretaria per la decisione e fanno sapere che non seguiranno il suo esempio. Ecco chi sono.

La segretaria del Pd Elly Schlein firmerà per i referendum della Cgil che chiedono l’abrogazione di parti chiave del Jobs Act, la legge sul lavoro voluta dal Pd dell’allora leader e premier Matteo Renzi . Lo ha annunciato la stessa segretaria oggi ...

Elly Schlein ha pontificato. "Basta con la normalizzazione dei nazionalisti": questa la sua programmatica dichiarazione. Ovviamente per "nazionalisti" la sinistra sh neoliberale e atlantista intende indistintamente i nazionalisti in senso proprio e ...

Una bomba, l’ennesima, nel Pd squassato dalle incertezze sulle alleanze del campo largo e le divisioni sui temi politici, dalla guerra-pace alle posizioni su bonus, lavoro e temi etici. Stavolta Elly Schlein ci regala, a un mese dal voto per le ...

Elly Schlein firma per cancellare il Jobs Act Evviva, finalmente un po' di chiarezza - elly schlein firma per cancellare il Jobs Act Evviva, finalmente un po' di chiarezza - 'elly schlein firma i referendum contro il JobsAct. La segretaria del PD firma per abolire una legge voluta e votata dal PD. Finalmente si fa chiarezza. Loro stanno dalla parte dei sussidi, noi dalla ...

Jobs Act, Gori (Pd): “Non firmo referendum. Schlein coerente con sua storia" - Jobs Act, Gori (Pd): “Non firmo referendum. schlein coerente con sua storia" - (LaPresse) “schlein firmerà il referendum lanciato dalla Cgil per abolire il Jobs Act Mi sembra una cosa coerente con la storia politica di ...

Referendum abolizione Jobs Act: Schlein sta con la Cgil ma spacca il Pd - Referendum abolizione Jobs Act: schlein sta con la Cgil ma spacca il Pd - La scelta di firmare o meno il referendum proposto dalla Cgil per abrogare il Jobs act divide il Pd e la segretaria schlein non ha dubbi.