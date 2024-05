Cesano Maderno - scoppia un incendio nel cortile di una casa e il fumo raggiunge l’appartamento | tre intossicati

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Monza), 6 maggio 2024 – Unto questa mattina anella rimessa al piano terra di unadicoinvolgendo ancheal primo piano. Tre persone sono rimaste intossicate dale hanno dovuto fare ricorso alle cure, trasferite in ospedale con l’ambulanza. L’to in undi via Como poco prima delle 11.30; le origini ancora in corso di accertamenti ma si sa che ha inizialmente hanno interessato un furgone e del materiale vario accatastato, posti al piano terra di un edificio di due piani. Sul posto sono state invitate diverse squadre di Vigili del fuoco del comando provinciale di ...

Un uomo di 63 anni è morto pochi giorni dopo essere caduto in moto su viale Indipendenza, nel comune di Cesano Maderno . L’incidente fatale risale a domenica 17 marzo: il sessantatreenne stava viaggiando in sella a uno scooter quando è finito ...

Prima vittoria stagionale per Giulia Lombardi - Prima vittoria stagionale per Giulia Lombardi - Ricco weekend di gare per le ragazze del Presidente Giuseppe Fontana che hanno preso parte sabato alla cronometro e domenica alla prova su strada della Coppa Strade Bianche a Gussola, in provincia di ...