Taglialatela | Il Napoli è una delle più forti in Serie A

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pino, ex portiere del, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Queste le sue parole: “All’Ischia siamo impegnati con i playoff dopo una stagione bellissima. Questi playoff non servono a nulla, si fanno perché si devono fare credo, poi ci sono valutazioni totalmente diverse nei punteggi che solo loro sanno, ma va bene così perché per come siamo partiti, è un’ottima partenza. La stagione del? Ci sono annate indimenticabili come quella dell’anno scorso, poi chi ha fatto calcio lo sa che basta un attimo per cambiare tutto. Ilè unasquadre piùche ci sono inA. Il posto che doveva avere questa squadra era tra le prime quattro e doveva contendere lo scudetto all’Inter. Un po’ di problemi il ...

Pino Taglialatela , ex portiere del Napoli, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino. Queste le sue parole: Domani il suo amico Cannavaro sfida il vostro Napoli. “E non sarà una partita come le altre. Per lui e nemmeno per me”. E ...

Argentina, si spegne Cesar Luis Menotti, il ct dell’Albiceleste che vinse i Mondiali del ’78 - Argentina, si spegne Cesar Luis Menotti, il ct dell’Albiceleste che vinse i Mondiali del ’78 - "La Federcalcio argentina si rammarica di comunicare con grande tristezza la morte di César Luis Menotti, attuale direttore delle nazionali argentine ed ex allenatore Campione del Mondo. Addio caro Fl ...

Udinese-Napoli probabili formazioni: Lindstrom titolare nel tridente, in difesa c'è Ostigard - Udinese-napoli probabili formazioni: Lindstrom titolare nel tridente, in difesa c'è Ostigard - Jesper Lindstrom sarà titolare con l’Udinese e di tutto ha bisogno questo napoli ferito e offeso, ma non di un’altra partita senza dignità come quelle con Frosinone ed Empoli. Servono equilibrio e ...