Prova a entrare nel cassonetto degli abiti usati - 30enne muore soffocato

(Di lunedì 6 maggio 2024) A lanciare l’allarme è stato un operatore ecologico, che lavora nella piazzola dove si trovava ilper la raccolta. – Ilcorrieredellacittà.com Per la vittima, non ancora identificata, anche se pare trattarsi di un uomo straniero sulla 30ina, i soccorsi non hanno potuto fare nulla, se non constatarne il decesso. Dramma questa mattina a Canonica D’Adda, piccolo comune in provincia di Bergamo. Un giovane – probabilmente di nazionalità straniera, sui 30 anni – è stato trovato mortoin unper la raccolta, che si trova nella piazzola ecologica di Canonica. A lanciare l’allarme è stato un operatore ecologico, addetto alla piazzola. I soccorsi giunti sul posto sono stati ...

Un uomo la cui identità è ancora sconosciuta perché senza documenti è stato trovato morto questa mattina, incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati . L'episodio nella piazzola ecologica del Comune di Canonica d'Adda (Bergamo). Ad ...

Un Uomo la cui identità è ancora sconosciuta perché senza documenti è stato trovato morto questa mattina, incastrato in un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati . L’episodio nella piazzola ecologica del Comune di Canonica d’Adda (Bergamo). Ad ...

AGI – Nessuno lo ha cercato, finora. E nemmeno chi l'ha trovato col corpo per metà dentro il cassonetto degli abiti usati sa chi cercare per avvertire che è morto un familiare, un amico. Non aveva con sé nessun documento utile a dargli un' identità ...

Cadavere di un 30enne incastrato nel cassonetto degli abiti usati: un passante lo vede e lancia l'allarme - Cadavere di un 30enne incastrato nel cassonetto degli abiti usati: un passante lo vede e lancia l'allarme - Incastrato in un cassonetto per la raccolta degli abiti usati, morto probabilmente soffocato. Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato ritrovato così intorno alle 8 del ...

Canonica, trovato morto incastrato in un cassonetto per abiti usati - Canonica, trovato morto incastrato in un cassonetto per abiti usati - LA TRAGEDIA. Trovato da un addetto comunale che ha lanciato l’allarme poco prima delle 8 di lunedì 6 maggio.

Canonica d'Adda (Bergamo), uomo muore incastrato in un cassonetto per abiti usati - Canonica d'Adda (Bergamo), uomo muore incastrato in un cassonetto per abiti usati - Un uomo è stato trovato morto, incastrato in un cassonetto per la raccolta di abiti usati nella piazzola ecologica del Comune di Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo. Sembra che si tratti di un ...