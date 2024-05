Catiuscia Fei è la nuova Presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Arezzo, 6 maggio 2024 – La Giuntadidi Arezzo-Siena ha proceduto, nel corsosua ultima riunione, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di “Arezzo Sviluppo”. Alla Presidenzale è stata nominataFei, che sarà affiancata da Antonio Stocchi e Marco Gino Dall’Avo, indicati dalla Giuntale rispettivamente come Vicee Consigliere.Fei è Direttore aggiunto delle Confdelle province di Firenze e Arezzo. Ha ricoperto numerosi incarichi nel mondo dell’associazionismo economico ed è componente dei consigli di amministrazione di altre società operanti nel settore dei servizi alle imprese ...

