Industria, l’analisi di Intesa Sanpaolo e Prometeia: aprile mese nero, ora inizia la risalita (Di lunedì 3 agosto 2020) L’Industria manifatturiera italiana ha raggiunto un punto di minimo in aprile, sintesi di un duplice shockdi domanda e offerta che non ha precedenti storici recenti. Il fatturato si è contratto del 44.5% in terminitendenziali, a valori correnti, la produzione Industriale del 45.2%, per poi avviare una fase di risalita in 2maggio, con il graduale allentamento delle misure di contenimento per contrastare l’emergenzasanitaria. Il rimbalzo è vivace su base congiunturale (+54.4% la produzione, +47% il fatturato), ma i livelli di attivitàe vendite restano ampiamente al di sotto dei numeri del maggio 2019. Nel complesso dei primi cinquemesi dell’anno, il calo tendenziale ammonta al 21.6% per la produzione Industriale e al 19.3% per il girod’affari, a fronte di una ... Leggi su ildenaro

