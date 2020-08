Costanza Caracciolo si mostra senza inganni dopo il parto e conquista tutti (Di lunedì 3 agosto 2020) Ha pubblicato una foto in costume, la prima dopo il parto. Costanza Caracciolo, diventata madre per la seconda volta a marzo, ha scatenato una pioggia di commenti positivi per non aver avuto alcun timore di mostrare la sua forma fisica dopo aver partorito. “Grazie per il messaggio che dai. Sei vera, mi fai sentire meno inadeguata con i kg in più - commenta una mamma -. La gravidanza è un dono d’amore, un’emozione indescrivibile, ma il fisico cambia immancabilmente e se passo da una 42 a una 44/46 e poi vedo solo gnocche che dopo30 gg sono ritornate magrissime, non devo sentirmi depressa e triste allora!”.Dello stesso parere altre donne: “Che bello vedere la naturale bellezza dopo una ... Leggi su huffingtonpost

. La moglie di Bobo Vieri si mostra a poco più di quattro mesi dal giorno in cui ha messo al mondo la piccola Isabel. Lo fa senza paura, con il desiderio di lanciare un messaggio a tante donne resping ...

