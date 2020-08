Caso Mario Paciolla: indagati 4 poliziotti colombiani per la morte del volontario italiano (Di lunedì 3 agosto 2020) All’ipotesi del suicidio non ci aveva mai creduto nessuno dei suoi familiari. Il corpo di Mario Paciolla – il ragazzo di 33 anni di Napoli che era partito per la Colombia per lavorare con le Nazioni Unite – è stato trovato impiccato in casa sua, ricoperto di tagli e ferite. Era lo scorso 15 luglio: 5 giorni prima del suo rientro previsto in Italia. Ora, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, 4 poliziotti sarebbero finiti sotto inchiesta. Stando a El Espectador, i quattro agenti sarebbero indagati per aver consentito ad alcuni funzionari dell’Unità indagini speciali del Dipartimento Salvaguardia e Sicurezza dell’Onu di portare via dall’abitazione di Mario, a San Vincente, una parte dei suoi effetti personali – oggetti che si ... Leggi su open.online

