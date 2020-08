Coronavirus, il Ministro Boccia sui contagi: “Il 75% dei positivi sono italiani, contagiati da altri italiani” (Di domenica 2 agosto 2020) Continua a fare discutere l’intervista del Corriere della Sera al Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. Intervista pubblicata ieri, continua ad avere una importante eco a livello social, se è vero che Boccia è un termine di tendenza su Twitter. A far discutere, le parole che tendono a sminuire l’impatto dei migranti sull’emergenza Coronavirus … L'articolo Coronavirus, il Ministro Boccia sui contagi: “Il 75% dei positivi sono italiani, contagiati da altri italiani” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato… - fanpage : Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza: “Distanziamento sui treni resta” - SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - Walterborso : RT @Kotiomkin: Il Ministro della Salute #Speranza, ripristina l'obbligo di #distanziamento sui mezzi pubblici, ma la #Lombardia non si adeg… - tennisandshoes : RT @Kotiomkin: Il Ministro della Salute #Speranza, ripristina l'obbligo di #distanziamento sui mezzi pubblici, ma la #Lombardia non si adeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ministro

Anche secondo Luca Ricolfi l'emergenza-coronavirus non è sotto controllo. Lo scrive in un intervento sul Messaggero in cui esordisce così: "A dispetto dei raduni negazionisti, ultimo in ordine di temp ...Confusione, rifiuto dell’altro, ricerca dell’untore. Tutti elementi che stanno, ed hanno, contraddistinto due grandi emergenze che attraversano il nostro territorio e l’Italia. Due grandi emergenze ch ...