FA Cup all’Arsenal, ko Chelsea. Ma che spavento per Pedro (Di sabato 1 agosto 2020) L’Arsenal trionfa in FA Cup contro il Chelsea: a sancire il 2-1 definitivo è la doppietta di Aubameyang. spavento per Pedro L’Arsenal ha conquistato la quattordicesima FA Cup della sua storia battendo per 2-1 il Chelsea. A decidere la sfida è la doppietta di uno scatenato Aubameyang che, tra il 28′ e il 63′, annulla il vantaggio dei Blues siglato da Pulisic. Grande festa al triplice fischio (tardato a causa di un brutto infortunio subito da Pedro, uscito in barella e in debito di ossigeno) per Mikel Arteta, che ha così alzato il primo trofeo da allenatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

zazoomblog : FA Cup all’Arsenal ko Chelsea. Ma che spavento per Pedro - #all’Arsenal #Chelsea. #spavento #Pedro - IlmsgitSport : #chelsea ribaltato, all'#arsenal la #fa cup - ilmessaggeroit : #chelsea ribaltato, all'#arsenal la #fa cup - andrea_pecchia : #Aubameyang ribalta 2-1 il @ChelseaFC e regala all'@Arsenal la 14a #EmiratesFACup. #ARSvsCHE #ARSCHE #FACupFinal… - teletext_ch_it : Calcio: la FA Cup va all'Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Cup all’Arsenal