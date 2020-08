Crew Dragon di SpaceX ammarata, perfetto splashdown degli astronauti dopo 45 anni Diretta Tv (Di sabato 1 agosto 2020) Puntuali al secondo gli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley: spettacolare splashdown alle 20.48 dopo quasi mezzo secolo grazie a Crew Dragon di SpaceX di Elon Musk. Si è... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : La @SpaceX #CrewDragon si è sganciata dall'#Iss e si avvia al rientro sulla #Terra. L'ammaraggio è previsto per que… - Tg3web : È previsto alle 20.48 l'ammaraggio, al largo della Florida, dei due astronauti a bordo della navicella 'Crew dragon… - Agenzia_Ansa : #CrewDragon si sgancia da Iss, la navetta verso la Terra - #DIRETTA #ANSA - ASampierdarena : RT @Open_gol: ?? Crew Dragon è tornata sulla Terra ammarando dolcemente nel Golfo del Messico ?? - sole24ore : Spacex Crew Dragon, la prima navicella commerciale è tornata a casa -

L’ammaraggio, o splash down” è in programma per le 20,48 ora italiana. Ma con qualche, possibile variazione dell’orario a causa di un tifone che potrebbe abbattersi proprio nell’area del Pacifico in c ...NEW YORK – Sono partiti! La Nasa ha annunciato questa notte l’inizio del viaggio di ritorno di Bob Behnken e Doug Hurley che hanno lasciato la stazione spaziale a bordo della Space X Crew Dragon, la ...