Terremoto nella Lega: il consigliere provinciale Graziano lascia il partito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Lega in Irpinia continua a perdere pezzi, dopo l’ abbandono di militanti, amministratori e dell’ ex segretario giovanile D’Alessio, anche Pino Graziano ha deciso di prendere le distanze dalla gestione provinciale del partito. Graziano ha sempre dato il massimo sia in fase istituzionale che per il territorio. Era l’unica bandiera della Lega nell’ente Provincia. Fu votato da ben trenta consiglieri comunali che gli consentirono l’ ingresso a Palazzo Caracciolo. “Distanza siderale tra il mio modo di fare politica e quello della struttura provinciale, la mia politica è basata sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul rispetto della persona e sulla libertà, dove per libertà ... Leggi su anteprima24

