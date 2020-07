Miriana Trevisan, la sua rivelazione colpisce tutti: c’entra Pago (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questo articolo Miriana Trevisan, la sua rivelazione colpisce tutti: c’entra Pago è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Miriana Trevisan è sempre legata al suo ex Pago. Ed ecco la sua rivelazione sul cantante, che ha un po’ colpito tutti. Ma cos’ha detto? Miriana Trevisan e Pago, nonostante si siano lasciati da un bel po’ di tempo, sono rimasti molto legati e in ottimi rapporti. L’ex valletta di Mike Bongiorno ha sempre difeso … Leggi su youmovies

DomenicoMazzil5 : RT @MIRIANA_TREV: 'Imperfezioni, strappi e cuciture forzate sarebbero stati rammendati, come un patchwork di storie di donne che tessono u… - zazoomblog : Miriana Trevisan indiscrezione bomba La ex moglie svela il segreto di Pago - #Miriana #Trevisan #indiscrezione - VelvetMagIta : #GossipNews: #Benji si sposa? Miriana Trevisan confessa... #VelvetMag - zazoomblog : Miriana Trevisan: retroscena su Pago a Tale e Quale e stoccata a Serena - #Miriana #Trevisan: #retroscena #Quale - mounds_shame : Ambra e Miriana Trevisan anni ‘90 ?? #NonèlaRai #Extra90 -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è sempre legata al suo ex Pago. Ed ecco la sua rivelazione sul cantante, che ha un po’ colpito tutti. Ma cos’ha detto? Miriana Trevisan e Pago, nonostante si siano lasciati da un bel ...Sono giorni ormai che circolano online diverse voci di corridoio sul futuro televisivo di Pago. Difatti in tanti hanno riportato che l’ex fidanzato di Serena Enardu sarebbe in lizza per entrare nel ca ...