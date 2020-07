Ciclismo, Cassani: “Nibali sarà grande protagonista e uomo da battere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quella che si appresta a cominciare “sarà una stagione particolare: in tre mesi sono concentrate gare che di solito venivano svolte in nove mesi. Nibali credo possa essere un grande protagonista sia al Giro d’Italia che al Mondiale, penso possa essere l’uomo da battere”. Lo ha dichiarato il commissario tecnico della Nazionale italiana di Ciclismo, Davide Cassani, parlando della stagione che comincerà il prossimo primo di agosto. “Non si poteva fare altrimenti, credo che potrebbero esserci delle sorprese – ha aggiunto Cassani nel corso della presentazione ‘2+MILIONI DI KM, la gara a scopo benefica creata a favore di Dynamo Camp – i corridori vengono da uno lungo stop. Bisogna capire chi ha assorbito meglio questo lockdown e ... Leggi su sportface

