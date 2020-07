Bologna-Napoli, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allo Stadio “Dall’Ara” il Bologna ospita il Napoli in un match valido per la 33a giornata di Serie A, match che si preannuncia spettacolare ed equilibrato Allo Stadio “Dall’Ara” il Bologna ospita il Napoli in un match valido per la 33a giornata di Serie A. Padroni di casa in posizione tranquilla di classifica e già sicuri della salvezza, il Napoli anche non ha più nulla da chiedere al suo campionato ma cerca continuità in ottica Champions League. Rispetto alla gara con il Milan, Gattuso è orientato ad un ampio turnover per dare spazio anche a giocatori da rivalutare per il finale di stagione e in ottica mercato. La partita sarà visibile sui canali DAZN a partire dalle ore ... Leggi su zon

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: AC Milan vs. Parma 8.30pm Bologna vs. Napoli 8.30pm Sampdoria vs. Cagliari 8.30pm AS… - GhostJR_ : Tasklist AIA per #BolognaNapoli: - Rigore netto non fischiato al #Napoli (VAR spenta) ?? - Rigore ai limiti del rego… - SciabolataFFP : Sostanzialmente inalterato l'IPO del #Napoli, che migliora però l'IRD, ci sono poi squadre come #Roma e #Bologna ch… -