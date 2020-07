Autostrade, in campo c’è anche Blackstone: il fondo Usa pronto a entrare al fianco di Cdp (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono mesi che si è mosso dietro le quinte, al punto di arrivare a studiare Aspi in data room come gli australiani di Macquarie. Si tratta di Blackstone, principale candidato a entrare nel capitale di Autostrade per l'Italia al fianco di Cassa depositi e prestiti e F2i con un investimento di alcune centinaia di milioni. Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Autostrade, in campo c’è anche Blackstone: il fondo Usa pronto a entrare al fianco di Cdp: Sono mesi che si è mosso… - 70_avelino : RT @DavideAiello85: La tragedia del #PonteMorandi è stata l’emblema di come i #Benetton hanno mal gestito la rete di #Autostrade. Adesso gr… - Giusylo3 : RT @DavideAiello85: La tragedia del #PonteMorandi è stata l’emblema di come i #Benetton hanno mal gestito la rete di #Autostrade. Adesso gr… - Lenu_87_a : RT @DavideAiello85: La tragedia del #PonteMorandi è stata l’emblema di come i #Benetton hanno mal gestito la rete di #Autostrade. Adesso gr… - MicheleVincigu8 : RT @DavideAiello85: La tragedia del #PonteMorandi è stata l’emblema di come i #Benetton hanno mal gestito la rete di #Autostrade. Adesso gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade campo Autostrade, in campo c’è anche Blackstone: il fondo Usa pronto a entrare al fianco di Cdp Il Sole 24 ORE Autostrade, in campo c’è anche Blackstone: il fondo Usa pronto a entrare al fianco di Cdp

Sono mesi che si è mosso dietro le quinte, al punto di arrivare a studiare Aspi in data room come gli australiani di Macquarie. Si tratta di Blackstone, che secondo quanto raccolto da Il Sole 24 Ore d ...

La guida spericolata di Conte in Autostrade

Il CdM che deve occuparsene è slittato alle 22 di questa sera, rispetto alla convocazione per le 11 di questa mattina, è già la dice lunga sulle tensioni nella maggioranza per la revoca delle concessi ...

Sono mesi che si è mosso dietro le quinte, al punto di arrivare a studiare Aspi in data room come gli australiani di Macquarie. Si tratta di Blackstone, che secondo quanto raccolto da Il Sole 24 Ore d ...Il CdM che deve occuparsene è slittato alle 22 di questa sera, rispetto alla convocazione per le 11 di questa mattina, è già la dice lunga sulle tensioni nella maggioranza per la revoca delle concessi ...