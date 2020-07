Viaggi in aereo: trolley di nuovo in cabina. Nuove misure in arrivo (Di martedì 14 luglio 2020) Sospiro di sollievo per tutti i Viaggiatori. È tornato possibile riportare sull’aereo, in cabina, il trolley. Arriva l’ok per le valigie nelle cappelliere. Novità anche per i Viaggi in treno. La decisione, assunta dalle compagnie aeree e non dal governo, di vietare il trasporto a bordo del velivolo di valigie e trolley, sta per essere modificata. Pare infatti certo ormai che a breve sarà possibile riportare il bagaglio in cabina, per poterlo sistemare nuovamente all’interno delle cappelliere. Un cambiamento non da poco per tutti i Viaggiatori, che ora potranno riportare a bordo il proprio trolley (nelle misure previste da ogni compagnia aerea). Un primo stop era stato fissato lo ... Leggi su bloglive

