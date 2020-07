La figlia di Roberta Ragusa: "Crederò sempre all’innocenza del mio babbo. Non ha ucciso mia madre" (Di martedì 14 luglio 2020) “Credo e Crederò sempre all’innocenza del mio babbo”. In un’intervista alla Stampa, la figlia di Roberta Ragusa ribadisce la sua convinzione: non è stato il padre Antonio Logli a uccidere la madre, scomparsa nel nulla la notte tra il 13 e 14 dicembre 2012 da Gello. L’uomo sta scontando in carcere la condanna a 20 anni per l’omicidio della moglie e l’occultamento del cadavere, di cui non ci sono tracce. Ma per Alessia, 19 anni, la soluzione del caso non è quella stabilita dagli inquirenti.“Le indagini non sono state fatte bene e lui ha pagato il prezzo di un processo mediatico che lo ha colpevolizzato al di là della mancanza di elementi oggettivi. Conosco bene il mio ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : La figlia di Roberta Ragusa: 'Crederò sempre all’innocenza del mio babbo. Non ha ucciso mia madre' - peoplepubit : Roberta comprenderà presto che sua figlia non è andata soltanto a portare solidarietà al popolo curdo, bensì a part… - peoplepubit : È un giorno qualsiasi, Roberta è indaffarata e sua figlia Maria Edgarda, per tutti Eddi, le dice: «Mamacita, parto… - roberta_fasani : RT @RadioSavana: Georgia, brutale attacco contro madre e figlia. #RadioSavana -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Roberta La figlia di Roberta Ragusa vince concorso di bellezza online LA NAZIONE La figlia di Roberta Ragusa: "Crederò sempre all’innocenza del mio babbo. Non ha ucciso mia madre"

“Credo e crederò sempre all’innocenza del mio babbo”. In un’intervista alla Stampa, la figlia di Roberta Ragusa ribadisce la sua convinzione: non è stato il padre Antonio Logli a uccidere la madre, sc ...

Caso Ragusa, la figlia scagiona il padre Logli: “Ci sono le prove”

Antonio Logli è stato condannato a 20 anni per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa, ma la figlia Alessia lo scagionerebbe attraverso alcune dichiarazioni. Logli è pronto a chiedere la revisione del ...

“Credo e crederò sempre all’innocenza del mio babbo”. In un’intervista alla Stampa, la figlia di Roberta Ragusa ribadisce la sua convinzione: non è stato il padre Antonio Logli a uccidere la madre, sc ...Antonio Logli è stato condannato a 20 anni per l’omicidio della moglie Roberta Ragusa, ma la figlia Alessia lo scagionerebbe attraverso alcune dichiarazioni. Logli è pronto a chiedere la revisione del ...