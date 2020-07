Dest Juventus, Paratici stregato: pronto l’assalto al terzino dell’Ajax (Di martedì 14 luglio 2020) Dest Juventus – Non è affatto un mistero che la società torinese stia cercando di pianificare i colpi per il futuro, cercando di anticipare la concorrenza sui talenti che ci sono in giro per l’Europa. Dopo aver già preso per la prossima stagione Kulusevski e Arthur, l’intenzione è quella di non fermarsi. Anzi, dopo il giovanissimo centrale francese Nzouango adesso la Juve sarebbe pronta a sferrare l’assalto anche per un altro giocatore molto giovane ma di grande talento. Dest Juventus, nel mirino il nuovo terzino Come riportato da “Il Corriere di Torino” e da calciomercato.it, la Juventus avrebbe messo gli occhi su un giovane terzino che milita nell’Ajax, che come al solito è un club che sa ... Leggi su juvedipendenza

