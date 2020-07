Polonia, il presidente sovranista ed euroscettico Andrzej Duda vince le elezioni con il 51% (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente polacco Andrzej Duda ha vinto le elezioni, superando l'avversario Ralaf Trzaskowski. A spoglio quasi ultimato, Duda ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto ... Leggi su tgcom24.mediaset

La Polonia conferma il presidente conservatore Duda - sfuma la sfida al ballottaggio dell’europeista Trzaskowski Si ri conferma il presidente polacco Andrzej Duda che vince il ballottaggio contro Ralaf Trzaskowski . Duda ha ottenuto il 51,21% dei voti, contro il 48.79% dell’avversario, con lo spoglio ormai arrivato a conclusione con oltre il 70% di ...

Si ri il polacco Andrzej che vince il contro Ralaf . ha ottenuto il 51,21% dei voti, contro il 48.79% dell’avversario, con lo spoglio ormai arrivato a conclusione con oltre il 70% di ... Polonia - Duda vince le elezioni e si conferma presidente ROMA (ITALPRESS) – Il presidente polacco Andrzej Duda ha vinto le elezioni , superando l'avversario Ralaf Trzaskowski. Duda ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 48,79%, secondo quanto reso noto dalla ...

ROMA (ITALPRESS) – Il polacco Andrzej ha vinto le , superando l'avversario Ralaf Trzaskowski. ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 48,79%, secondo quanto reso noto dalla ... Polonia - Duda vince le elezioni e si conferma presidente ROMA (ITALPRESS) – Il presidente polacco Andrzej Duda ha vinto le elezioni, superando l'avversario Ralaf Trzaskowski. Duda ha conquistato il 51,21% dei voti mentre Rafal Trzaskowski ha ottenuto il 48,79%, secondo quanto reso noto dalla ...

you_trend : ?? #BREAKING #Polonia, il Presidente uscente #Duda viene riconfermato con il 51,2% dei voti. Questi i dati comunicat… - GrimoldiPaolo : Elezioni #Polonia: condivido le preoccupazioni del presidente #Duda per interferenze tedesche pro candidato di sini… - SimoPillon : Luci da Oriente. Polonia: presidente Duda, vietero' in Costituzione adozioni gay. Fosse per zanscalfarottoboldrini,… - zazoomblog : Polonia Duda vince le elezioni e si conferma presidente - #Polonia #vince #elezioni #conferma - ALisimberti : RT @giubileif: Il conservatore Duda è stato rieletto presidente della Polonia, viva l’Europa delle nazioni, viva l’Europa cristiana ???? http… -