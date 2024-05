Hamas e Israele sono d' accordo sulla tregua e il rilascio degli ostaggi La svolta

(Di sabato 4 maggio 2024) Semaforo verdea Gaza.avrebbe infatti approvato la prima fase di unper il, in cambio di garanzie americane su un completo ritiro didalla Striscia in 124 giorni, a completamento delle tre fasi che comporrebbero l'intesa. A rivelarlo è una fonte dei miliziani palestinesi citata dall'emittente israeliana Channel 12, secondo cui le garanzie americane sarebbero state fatte pervenire per il tramite dei mediatori egiziani e qatarini che oggi incontreranno al Cairo esponenti di. L'prevederebbe inoltre la promessa sostenuta dagli Stati Uniti chenon avvierà la prevista operazione nella città meridionale di Rafah, nell'enclave ...

